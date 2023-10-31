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كيربي: أمريكا لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 8 دقائق
جون كيربي

جون كيربي

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أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أن الولايات المتحدة لا تؤيد الدعوات التي تطلق حاليا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وشدد على الاستعاضة عن هذه الدعوات بهدن إنسانية مؤقتة لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبرر كيربي الموقف الأميركي بأن حماس ستكون المستفيدة الوحيدة من وقف إطلاق النار الآن.

وقال إن تركيز الإدارة الأميركية الآن منصب على تأمين ممر آمن للخروج من غزة، مضيفا أنه ستُجرى بعد ذلك محادثات مع الشركاء في المنطقة ومن بينهم مصر لمعرفة قدرتهم على استضافة العائلات الراغبة في الخروج من غزة لفترة مؤقتة.

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