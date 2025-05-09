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كيف أصبح سعر النفط؟

منذ 18 ثانية
أسعار النفط (تعبيرية)

أسعار النفط (تعبيرية)

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط خلال التداولات المبكرة اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة الماضية، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري “يحقق انفراجة” مع الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أي ما يعادل 0.1 بالمئة، لتصل إلى 62.91 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أيضا بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 59.98 دولار للبرميل. وخلال التسوية أمس الخميس، ارتفع خام برنت 2.8 بالمئة كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3.2 بالمئة.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ، أعلى مسؤول اقتصادي في الصين، في سويسرا غدا السبت للعمل على حل النزاعات التجارية التي تهدد نمو استهلاك النفط الخام.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بشكل منفصل، أن بريطانيا وافقت على خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 5.1 بالمئة إلى 1.8 بالمئة.

وخفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية، لكنها أبقت على رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على معظم السلع الأخرى.

من ناحية أخرى، تخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف بمجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج ليتواصل الضغط على أسعار النفط.

وأظهر مسح لرويترز انخفاضا طفيفا في إنتاج أوبك في أبريل نيسان إذ بدد انخفاض الإنتاج في ليبيا وفنزويلا والعراق الزيادة المقررة في الإنتاج.

وربما يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية على إيران إلى الحد من المعروض ودفع الأسعار إلى الارتفاع. وقالت مصادر لرويترز أمس الخميس إن العقوبات المفروضة على مصفاتين صينيتين صغيرتين لشرائهما النفط الإيراني جعلت من الصعب عليهما الحصول على النفط الخام وهو ما دفعهما إلى بيع منتجاتهما بأسماء بديلة.

 

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