كيف برر بايدن أداءه الضعيف في مناظرته مع ترامب؟

برر الرئيس الأمريكي جو بايدن أداءه الضعيف في أول مناظرة بثت على الهواء مباشرة مع منافسه دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، إلى كثرة سفره.

وقال بايدن في كلمة ألقاها خلال فعالية بولاية فرجينيا، الثلاثاء، إنه سافر كثيراً قبل مناظرته مع ترامب التي أجريت مساء 27 يونيو/حزيران الفائت، وأن ما فعله “لم يكن حكيما”.

وأرجع أداءه الضعيف في المناظرة إلى رحلاته الأخيرة و”اضطراب الرحلات الجوية الطويلة” الذي عانى منه نتيجة لذلك.

وأضاف: “هذا ليس عذرا مجرد تفسير”، وتابع: “لم أستمع إلى طاقمي، كدت أنام على المسرح”.

بدورها قالت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير في تصريحات للصحفيين، إن بايدن أصيب بنزلة برد يوم المناظرة.

وأردفت: “نتفهم المخاوف، لم يحظ الرئيس بليلة سعيدة خلال المناظرة”.

و”اضطراب الرحلات الجوية الطويلة” مشكلة مؤقتة في النوم يمكن أن تصيب أي شخص يسافر لمسافات طويلة بسرعة عالية عبر مناطق زمنية متعددة.

وشهد 27 يونيو أول مواجهة شخصية بين ترامب وبايدن في دورة انتخابات 2024، وأول مناظرة في التاريخ الأمريكي بين رئيس في السلطة ورئيس سابق.

وستُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر، ويتسلم الفائز فيها رئاسة البلاد لأربع سنوات ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2025.​​​​​​​

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