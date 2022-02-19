كيف ردت الخارجية الروسية حول سحب أميركا لبعثة المراقبة

بعد خطوة الولايات المتحدة على سحب مندوبيها من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا, ردت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت, بحيث جاء الرد الروسي من خلال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي قالت إن “الولايات المتحدة سحبت مراقبيها من بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا، وذلك لكي يقوموا بإخفاء حقيقة ما يحدث في دونباس أمام مواطنيهم والعالم”.

وأضافت زاخاروفا قائلة: “تسجل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاكات يومية للقوات الأوكرانية بحق سكان دونباس، لهذا السبب ربما سحبت واشنطن مراقبيها من المواطنين الأمريكيين من البعثة حتى لا يكون هناك شهود يمكنهم اتهام حكومتهم بالكذب”.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت مراقبين من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا وموظفي السفارة الأمريكية في كييف.







