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كيف رد الكرملين على اتهام روسيا بتورطها في حادثة الطائرة بمينسك؟

25 - مايو - 2021
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

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بعد اتهام روسيا بضلوعها في حادثة طائرة “رايان إير” التي هبطت في مينسك، ما أدى إلى اعتقال الناشط والمدون المعارض المقيم في خارج البلاد رومان بروتاسيفيتش والذي كان على متن الطائرة المتوجهة من اليونان إلى ليتوانيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر اتهام روسيا بالتورط في حادثة الطائرة بمينسك، بمثابة تصرف غير متزن.

وأضاف بيسكوف، خلال تعليقه على تصريح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذي شكك في إمكانية وقوع الحادث دون “موافقة ضمنية على الأقل من موسكو”: “لديهم هوس بالروسفوبيا والهذيان بإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء. من المحتمل أن يصل الأمر بهم قريبا إلى درجة اتهام روسيا بأنها المذنبة في وجودها”.

وشدد بيسكوف على أن موسكو، لا توافق على مثل هذه الاتهامات، لكنها تراقب ذلك بصبر.

وقال ممثل الكرملين: “لكننا نتفهم أنه في مثل هذه الحالات، على الأرجح، لا فائدة من محاولة حتى تقديم الشرح. في الواقع، نشاهد أن الرهاب والتهجس أخذا يسودان هنا ولم يعودا يفسحان المجال لأصحاب هذه التصريحات لكي يقوموا بتقييم رصين للأحداث”.

في وقت سابق، أعلنت السلطات البيلاروسية أن طائرة ركاب تابعة لشركة “رايان إير” هبطت اضطراريا في مينسك يوم 23 مايو، بعد تلقي بلاغ عن وجود قنبلة على متنها، مضيفة أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد.

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