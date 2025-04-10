كيف علقت أمريكا وروسيا على المحادثات التي جرت بينهما في اسطنبول؟

صحفيون يقفون عند مدخل القنصلية الروسية حيث يجتمع الوفدان الأمريكي والروسي للمرة الثانية، لمناقشة استقرار عمليات السفارة الثنائية، في اسطنبول، تركيا، 10 أبريل/نيسان 2025. رويترز

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المحادثات التي جرت اليوم الخميس مع روسيا حول تطبيع عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين بالبناءة لكنها قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء السياسة الروسية التي تحظر تشغيل موظفين محليين.

وأضافت الوزارة أن وفدي البلدين اللذين اجتمعا في إسطنبول عملا على التوصل إلى تفاهم لضمان استقرار العمل الدبلوماسي للبعثات.

ومن جهتها نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله إن المحادثات التي جرت بين موسكو وواشنطن اليوم في إسطنبول أتاحت الفرصة لإحراز تقدم فيما يتعلق بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف ألكسندر دارتشيف أن الجانبين شددا على أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لتعزيز التواصل والعلاقات التجارية.

وأجرى وفدان أمريكي وروسي محادثات في إسطنبول اليوم تناولت تيسير عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ الحرب الباردة.

وغادرت سيارة تقل الوفد الأمريكي مبنى القنصلية الروسية في وسط إسطنبول بعد ظهر اليوم الخميس، بعد نحو ست ساعات من وصول الوفد. وبقي الوفد الروسي في المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه كان من المقرر أن يقود المحادثات سفير روسيا الجديد لدى واشنطن، ألكسندر دارتشيف، ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية سوناتا كولتر.

وقالت موسكو وواشنطن إن محور المحادثات ينصب على عودة عمل البعثات الدبلوماسية بعد أن تعقدت العلاقات بين القوتين النوويتين بسبب سنوات من المشاحنات والادعاءات المتبادلة بالترهيب وحتى تجميد الممتلكات الدبلوماسية.