كيف علقت الخارجية الألمانية على تصريحات بلينكن حول مشروع "السيل الشمالي-2"؟

قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسي، إن برلين أخذت في الحسبان التصريح الأخير لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.

وأكدت المتحدثة، أن موقف الحكومة الألمانية، من المشروع، لم يتغير بعد ذلك.

وأضافت ساسي: “لقد أخذنا بالاعتبار، تصريح وزير الخارجية بلينكن في نهاية الأسبوع الماضي. أما بالنسبة لموقفنا من المشروع، فإنه لم يتغير”.

في وقت سابق، أعلن بلينكن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” التلفزيونية، أن واشنطن تعتبر “السيل الشمالي-2″، “فكرة سيئة”، وستواصل فرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء خط الأنابيب.

وزعم الوزير الوزير الأمريكي، بأن المشروع سيعطي روسيا إمكانية “استخدام الطاقة كأداة للضغط”. وتدّعي السلطات الأمريكية، بأن خط أنابيب الغاز “يقوض أمن الطاقة الأوروبي”.