كيف علقت الدول الغربية بعد إعلان إسرائيل توسيع هجومها البري على غزة؟

جنود إسرائيليون ودبابات وناقلات جنود مدرعة بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، في إسرائيل، 16 سبتمبر 2025. رويترز

توالت الإدانات من حكومات غربية ومسؤولين وسياسيين بعد إعلان إسرائيل توسيع هجومها البري على مدينة غزة التي تسعى إلى تهجير سكانها واحتلالها في إطار العملية المسماة “عربات جدعون 2”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، إن فرقتين عسكريتين بدأتا العمل في المدينة وإن الثالثة ستلتحق بهما قريبا، كما أعلن رئيس الأركان إيال زامير بدء “تعميق العملية نحو قلب مدينة غزة”.

وإليكم أبرز المواقف والإدانات خلال الساعات الأخيرة:

أيرلندا

قال الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز إن إسرائيل والدول التي تزودها بالأسلحة يجب أن تستبعد من الأمم المتحدة، وأضاف “يجب ألا نتردد بعد الآن في إنهاء التجارة مع مرتكبي هذه الجرائم ضد إخواننا البشر”.

واستنكر هيغينز صمت “بعض أقوى دول الاتحاد الأوروبي” إزاء ما ترتكبه إسرائيل من إبادة وتجويع بحق سكان غزة.

فرنسا

أدانت فرنسا الهجوم البري على مدينة غزة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى “وضع حد لهذه الحملة التدميرية التي لم يعد لها أي منطق عسكري”، وفقا لبيان الخارجية الفرنسية.

وألقى البيان الضوء على “الوضع الإنساني والصحي الخطر للغاية الذي يتسم بالمجاعة وانعدام الوصول إلى الضروريات الأساسية والرعاية الطارئة”.

ودعت الخارجية الفرنسية إسرائيل مجددا إلى “رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا” و”استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن”.

كندا

وصفت الخارجية الكندية الهجوم البري الإسرائيلي بالمروع، وقالت إنه “يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد إطلاق سراح الرهائن”.

وأضافت الوزارة في بيان أن على حكومة إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي، داعية إلى وقف إطلاق النار فورا وإدخال المساعدات من دون قيود.

النرويج

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن إدانة بلاده للاجتياح البري لمدينة غزة، مؤكدا أن “تصرفات إسرائيل تصعب إنهاء هذه الحرب”.

وأكد أن “غزة تتعرض لأسوأ موجة هجمات منذ بدء الحرب، والاجتياح البري يعرض السكان لخطر شديد”.

السويد

قالت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد، إن الهجوم المكثف على مدينة غزة يعمق الوضع الإنساني الكارثي أصلا ويؤدي إلى نزوح قسري واسع للسكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت أن هذا الهجوم “يبرز أهمية الضغط على إسرائيل والمضي في تجميد الجزء التجاري من الشراكة معها”.

الولايات المتحدة

قال العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس كونز، إن الاجتياح البري لمدينة غزة “خطأ خطر سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المأساوية”.