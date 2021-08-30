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كيف علقت باريس على مسألة الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان؟

30 - أغسطس - 2021
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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أعلنت الحكومة الفرنسية أنه من غير الوارد حالياً الاعتراف بحكم حركة طالبان في أفغانستان.

التصريحات الفرنسية جاءت على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان اليوم الاثنين حيث اعتبر أن “من يستولي على السلطة بالقوة ليس شرعي. نحن نعرف جيدا تاريخ طالبان وأفعالهم السابقة وأعمال العنف التي ارتكبها بعضهم مؤخرا”.

وتابع لودريان في تصريحات لقناة BFMTV اليوم الاثنين: “لقد بذلوا جهودا كبيرة للحصول على اعتراف دولي، لكن التصريحات غير كافية. الأفعال مطلوبة أيضا”.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أنه يعني بالأفعال السماح لجميع الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد ومنع الإرهاب من جعل أفغانستان ملاذا له وقبول وصول مساعدات إنسانية إلى السكان الأفغان واحترام حقوق المرأة وتشكيل حكومة انتقالية.

وأشار لودريان إلى أن كل هذه الخطوات لم تتخذها “طالبان” حتى الآن، مضيفا: “لقد تعلمنا على أن نكون يقظين جدا حيال تعهدات طالبان”.

وأكد أنه ينبغي إحلال السلام في أفغانستان في أسرع وقت ممكن، لكنه أشار إلى استحالة تحقيق ذلك الهدف قبل اتخاذ “طالبان” الخطوات المذكورة سابقا، وإلا فستبقى الحركة “معزولة عن المجتمع الدولي”.

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