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كيف علق البيت الأبيض على هجوم أربيل وآلية الردّ عليه؟

16 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 10:05 مساءً
البيت الابيض

البيت الابيض

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الثلاثاء، إن واشنطن تدرس حيثيات هجوم أربيل الذي أدى إلى مقتل متعاقد وإصابة عدد من قوات التحالف، مؤكدا أن “الإدارة تحتفظ بحق الرد على الهجوم بالطريقة والوقت الذين تختارهما”.

وطالبت ساكي بـ”محاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل”.

ونقلت “الحرة” عن  مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله أن البنتاغون لا يزال يقيم الأوضاع الأمنية والاستخباراتية على الأرض لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت أربيل.

وأضاف المسؤول أن القادة العسكريين سيقدمون التوصيات بالخيارات المتاحة لإدارة الرئيس، جو بايدن، للرد على الهجمات فيما يعود للإدارة اتخاذ القرار المناسب حول التعامل مع تلك الهجمات.

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة إن واشنطن ستقدم كل الدعم للتحقيق في الهجوم، مؤكدة أن إدارة بايدن لديها خطة استراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق.

وفيما نفت طهران علاقتها بالهجوم، طالبت البعثة الأميركية في مجلس الأمن بـ”مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق”.

وتعهدت الولايات المتحدة ، على لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، الذي يعتبر الأكثر دموية ضد قواتها منذ ما يقرب من عام في العراق.

واستهدف هجوم صاروخي ليل الاثنين الثلاثاء،قاعدة جوية في كردستان تؤوي جنودا أميركيين، ما تسبّب بمقتل متعاقد مدني أجنبي وجرح آخرين من عراقيين وأجانب بينهم عسكري أميركي.

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