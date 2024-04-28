كيف علق قائد الجيش الأوكراني على تراجع قواته شرق البلاد؟

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي (الأحد 28-4-2024) إن القتال في شرق أوكرانيا تفاقم مع تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة في ثلاث بلدات على الأقل على طول جبهة القتال.

وتواصل القوات الروسية تقدمها في شرق أوكرانيا مع تركيز القتال بالقرب من بلدة تشاسيف يار وشمال غربي أفدييفكا، التي استولت عليها القوات الروسية في فبراير شباط.

وأضاف سيرسكي على تيليغرام أن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدتي بيرديتشي وسيمينيفكا، إلى الشمال من أفدييفكا، وبلدة نوفوميخيليفكا إلى الجنوب بالقرب من بلدة مارينكا.

وقال “بوجه عام، حقق العدو بعض النجاحات التكتيكية في هذه المناطق، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات”.

وأشار سيرسكي إلى إجراء عمليات تناوب للألوية الأوكرانية التي أخذت فترة راحة مؤخرا لتحل محل الوحدات التي تكبدت خسائر في تلك المناطق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قواتها سيطرت على بلدة نوفوباخموتيفكا قرب بيرديتشي، لكن الجيش الأوكراني لم يعلق على هذه التقارير.

وتنتظر أوكرانيا حاليا وصول شحنة طال انتظارها من المساعدات العسكرية الأمريكية والتي يقول مسؤولون إنها ضرورية لصد الغزو الروسي المستمر منذ عامين.