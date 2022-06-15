الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كيف علّقت إسرائيل على زيارة بايدن للسعودية؟

منذ 13 دقيقة
A A A
طباعة المقال

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، على زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، المرتقبة للسعودية، موضحا العلاقة بين وجهات الزيارة المجدولة التي تشمل إسرائيل والمملكة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال يائير لابيد: “الناس يفهمون بأن الجميع ينظر الى السعودية، وحقيقة أن الرئيس سيطير الى هناك مباشرة لها دلالتها الرمزية بأنه يوجد علاقة بين الزيارة والعلاقات”.

تحسينات صغيرة

وتابع لابيد: “لن تكون قفزة معقولة بالعلاقات مع السعودية، لكن سيكون دفع وتحسينات صغيرة، ومن داخلها سينطلق السلام المرجو مع عدد أكثر من دول المنطقة”.

وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي: “أنا لا أريد أن أسرق العرض من الرئيس..هو سيقوم بالاعلان للإعلام الإسرائيلي عن الخطوات التي سيقوم بها، والتي سنقوم بتنفيذها سوية”، حيث أن لابيد رفض إعطاء تفاصيل أخرى حول التقدم بالعلاقات مضيفا: “إننا نطلق على هذا بنية إقليمية..نحن نحاول محاصرة إيران من جانب أمني ومن جانب سياسي”.

وأشر إلى أن “السعودية وإندونيسيا دولتان يتم التطلع الى تعزيز العلاقات بينها وإسرائيل..يوجد له علاقة مع ثلاثة وزراء خارجية من ثلاثة دول لايوجد لإسرائيل علاقات ديبلوماسية معها”.

كما لفت لابيد إلى أن “وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الاماراتي، عبد الله بن زايد ، من المتوقع أن يزورا إسرائيل قريبا”.

وحول تركيا، أكد لابيد أنه “يوجد تحذيرات بشكل كبير جدا، ولم يتم نشر كل شيئ حول الموضوع، وأنه من واجب كل دولة تحذير مواطنيها حوله”، متابعا:” نحن نعرف أنه يوجد لذلك تأثيرات من نشر تحذير بدرجة 4، ولم نقم بذلك باستخفاف”.

كما علق وزير الخارجية الإسرائيلي على ملف الاتفاق النووي الايراني قائلا: “حقيقة أن الاتفاق النووي عالق، يعني أن الموضوع الايراني يجب أن يعود إلى مجلس الأمن، وتفعيل العقوبات مجددا، وهذا يعني التراجع، وهذا الموقف تم عرضه على جميع الدول المعنية”.

15 و16 تموز

وأمس الثلاثاء، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور المملكة في 15 و16 يوليو القادم.

وأكد الديوان الملكي أن بايدن سيزور المملكة ويلتقي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف البيت الأبيض عن تفاصيل زيارة جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رسميا.. إسرائيل تنقل الغاز عبر مصر إلى أوروبا
العاصمة المصرية القاهرة
مصر ترجئ زيادة أسعار الكهرباء ستة أشهر
الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
شي جين بينغ ينصح بوتين: على الجميع حل الأزمة بطريقة تتحلى بالمسؤولية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مغارة جعيتا
بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟