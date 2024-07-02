كيف علّق "إيلون ماسك" على أداء الرئيس "بايدن" بالمناظرة الأخيرة؟

علّق رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لمنصة “إكس” إيلون ماسك، على المناظرة الأخيرة التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنافسه “دونالد ترامب”، معتبرا أنها وحّدت الأمريكيين.

ويرى رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لمنصة “إكس” إيلون ماسك أن الظهور الذي وصف بالكارثي للرئيس الأميركي جو بايدن في المناظرة الرئاسية الأخيرة وحّد الشعب الأميركي.

وكتب ماسك في حسابه على منصة “إكس” إنه لأول مرة منذ فترة طويلة يرى أن الجمهوريين والديمقراطيين يتفقون على شيء ما.

True, first time I’ve seen Republicans & Democrats agree on something in a long time 😂 https://t.co/gTzoruxrJQ — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2024

ونقترب يوماً بعد يوم من الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر، وبعد أداء الرئيس جو بايدن الباهت في مناظرته أمام غريمه اللدود الرئيس السابق دونالد ترمب، وتراجع أسهمه في السباق نحو فترة رئاسية جديدة بحسب استطلاعات الرأي الأميركية، يبقى المشهد الانتخابي بأميركا مشوشاً بعض الشيء.

وظهرت اتهامات تشير للسيدة الأولى جيل بايدن، متهمة إياها بأنها أبعدت زوجها عن أي شخص يمكن أن يقنعه بالانسحاب قبل ساعات من المناظرة.

فقد بدأ قادة الحزب الديمقراطي في تمالك أعصابهم والتي تضررت بشدة بعد المناظرة، التي وصفها كبار الحزب أنفسهم بأنها كارثة مكتملة. ويأتي اختلاف النبرة، بعد الهجمات الشرسة التي شنتها حملة بايدن ضد مجموعة المانحين والمستشارين والمسؤولين والأصوات الإعلامية التي تطالبه بالانسحاب من السباق.