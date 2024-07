كيف علّق "إيلون ماسك" على أداء الرئيس "بايدن" بالمناظرة الأخيرة؟

علّق رجل الأعمال الأميركي والرئيس التنفيذي لمنصة “إكس” إيلون ماسك، على المناظرة الأخيرة التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنافسه “دونالد ترامب”، معتبرا أنها وحّدت الأمريكيين.

وكتب ماسك في حسابه على منصة “إكس” إنه لأول مرة منذ فترة طويلة يرى أن الجمهوريين والديمقراطيين يتفقون على شيء ما.

True, first time I’ve seen Republicans & Democrats agree on something in a long time 😂 https://t.co/gTzoruxrJQ

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2024