كيف يمكن لـ “مسيّرات Switchblade” قلب مسار الحرب في أوكرانيا؟

في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء الكونغرس على المزيد من المساعدة ضد روسيا يوم الأربعاء، أعلن الرئيس جو بايدن عن تقديم 800 مليون دولار إضافية على شكل مساعدات أمنية لأوكرانيا.

وبموجب حزمة المساعدات العسكرية الضخمة الجديدة، سيتم تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى و100″ نظام تكتيكي بدون طيار “، كما وصفها بايدن. بتعبير أدق، إنها الطائرات بدون طيار المسلحة التي تدعى Switchblade.

ما هي الطائرات بدون طيار Switchblade؟

هناك نوعان منها: Switchblade 300 وSwitchblade 600 ويتمّ تصنيعها من قبل شركة AeroVironment.

الأولى تهدف إلى ضرب أهداف أصغر، في حين تم تصميم الطراز 600 لضرب الدبابات والعربات المدرعة الكبيرة. يبلغ حجم الطراز 300 أقل من قدمين وتزن فقط 5.5 رطلاً، وفقاً للشركة المصنعة AeroVironment. بمجرد إطلاقها، يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 15 دقيقة لمسافة 6 أميال.

أما Switchblade 600 فهي أثقل بكثير، يصل وزنها إلى 50 رطلاً، ولكنها يمكن أن تطير لمدة تصل إلى 40 دقيقة ولمدى يزيد عن 25 ميلاً. تقول شركة AeroVironment أنه يمكن إعدادها وتشغيلها في أقل من 10 دقائق.

وتستخدم الطائرات بدون طيار Switchblade مرة واحدة. ووصفها مسؤولون في الجيش الأمريكي بأنها تشبه البنادق الطائرة، التي من المفترض أن تنفجر عند ضرب أهدافها ولا يمكن استردادها بمجرد إطلاقها.

وقال ديفيد هامبلينغ، مؤلف كتاب: كيف ستغزو الطائرات بدون طيار العالم، لـ Newsweek: “يمكننا وصفها بأنها طائرات انتحارية بدون طيار. تشبه هذه التكنولوجيا إلى حد كبير طائرات الاستطلاع التكتيكي التي تكون أيضاً بدون طيار والتي تطلق باليد، إلا أنّها تتوجه في اتجاه واحد مع رأس حربي متفجر”.

إنّ هذا النوع من الطائرات بدون طيار يمكن حمله في حقيبة ظهر.

ويمكن إطلاقها من الأنابيب وأيضاَ في الهواء مثل قذائف الهاون، وهي قادرة على ضرب أهداف روسية من على بعد 25 ميلاً. يمكن برمجتها لضرب الأهداف تلقائياً وهي سريعة جداً في القيام بذلك، بسرعات تتراوح بين 100 و115 ميلاً في الساعة. وبمجرد وصول الطائرة بدون طيار إلى هدفها، فإنها تفجر رأسها الحربي الذي يحتوي على متفجرات. يمكن منع أي ضربة من خلال خيار “إيقاف المهمة” الذي يسمح للمشغلين بإيقاف المهمة إذا كان المدنيون قريبين من الهدف.

وفقاً لـ AeroVironment، فإنّ الطائرات بدون طيار قادرة على إطلاق “ضربة دقيقة مع أضرار جانبية منخفضة للغاية.”

وكل طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا وأنظمة توجيه ومتفجرات. وبسبب حجمها، يصعب اكتشافها من قبل معظم أنظمة الهواء.

كيف يمكن استخدامها في أوكرانيا؟

يمكن أن ترسل الولايات المتحدة لأوكرانيا إحدى أو كلا النوعين من الطائرات بدون طيار Switchblade المتوفرة للبلاد: 300 أو 600. و”ستسمح الطائرات بدون طيار للقوات الأوكرانية بضرب أهداف خارج خط البصر بطريقة قاتلة، بالإضافة إلى تحييد الصواريخ متعددة الإطلاق ووحدات المدفعية “، وفقاً لهمبلينج.

ولأنّ الرأس الحربي للشفرة الكهربائية مصمم للانفجار، مما يتسبب في الحد الأدنى من الأضرار الجانبية، فإنّ الطائرات بدون طيار ستكون الأسلحة المثالية للأوكرانيين لتجنب التسبب في المزيد من الدمار في مدينتهم أثناء تنظيم هجوم مضاد ضد الروس ومنع وقوع إصابات بين المدنيين.

وقال هامبلينج أنّ العدد الأولي للطائرات بدون طيار التي سيتم تسليمها إلى القوات الأوكرانية هو أقرب إلى الاختبار.

وأوضح: “100 هو عدد مثالي كبداية. الأوكرانيون لم يستخدموا هذا النوع من الذخيرة، لذا فإنّ هذه الدفعة ستثبت قيمتها وما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال المزيد منها أو أي نوع آخر”.

وقال هامبلينغ: “لقد استخدمت الطائرات بدون طيار Switchblade من قبل، ضد طالبان في أفغانستان في عام 2010، وسوريا أيضاً.

وأضاف:” سُمح باستخدامها في المواقف التي كانت فيها أسلحة أخرى أقل دقة مما تسبب في الكثير من مخاطر الأضرار الجانبية. لكن على الرغم من استخدام الآلاف منها في العراق وأفغانستان وسوريا، لم يناقش الجيش الأمريكي أبداً استخدامها ولم يتم نشر أي فيديو عنها على الإطلاق على حد علمي.”

من بين الترسانة الموسعة التي يتم إرسالها من الولايات المتحدة، هناك أيضاً الآلاف من الأسلحة المضادة للدروع والصواريخ والبنادق.