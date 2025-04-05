كيم جونغ أون يختبر بندقية قنص حديثة خلال تفقد القوات الخاصة

قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، باختبار بندقية قنص حديثة -حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت- وذلك أثناء تفقده قوات خاصة قال إن تدريبها عزز “القدرة الحربية الفعلية لضمان النصر”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل اعلام رسمية كيم ينظر من منظار بندقية قنص قالت وكالة الأنباء المركزية إنه “سيتم تزويد وحدات العمليات الخاصة بها حديثا”.

وأشرف كيم على “تدريبات إطلاق نار ببنادق آلية وبنادق قنص” وبعد أن اختبر السلاح بنفسه أبدى ارتياحه الكبير لأداء وقوة “بندقية القنص التي طورناها على طريقتنا الخاصة” حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وجاءت زيارة الزعيم الكوري الشمالي للقوات الخاصة تزامنا مع تأييد المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية قرار البرلمان عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، مما أدى إلى إقالته والدعوة لانتخابات جديدة.

وبرّر يون خطوته في 3 ديسمبر/كانون الأول بأنها تهدف إلى مواجهة “القوى الشيوعية الكورية الشمالية” والقضاء على “عناصر معادية للدولة”.

ويعد زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ المرشح الأوفر حظا بالانتخابات المقبلة -بحسب مراقبين- وقد اتخذ حزبه نهجا أكثر تصالحية تجاه كوريا الشمالية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي التقى كيم 3 مرات خلال ولايته الأولى، هذا الأسبوع- إنه على “تواصل” مع كيم ويعتزم “القيام بشيء ما في مرحلة ما” وفقا لوكالة يونهاب للأنباء في سول.