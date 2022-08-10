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كيم جونغ أون يعلن انتصار بلاده في المعركة مع كوفيد-19

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2022 3:17 صباحًا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا.

وقالت إنه أمر برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو أيار.

ولم تعلن كوريا الشمالية عدد الإصابات المؤكدة بالمرض، وأعلنت بدلا من ذلك عدد من أصيبوا بأعراض حمى. لكنها لم تعلن عن أي إصابات جديدة مشتبه بها منذ 29 يوليو تموز، وهو ما ترجعه منظمات إغاثة دولية إلى قدرات الفحص المحدودة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن حصيلة الوفيات الرسمية البالغة 74 “معجزة غير مسبوقة” مقارنة مع بلدان أخرى.

وذكر تقرير الوكالة أنه على الرغم من رفع حالة الطوارئ القصوى لمكافحة الجائحة فإن كيم قال إن كوريا الشمالية يجب أن تبقي على “حاجز قوي مثل الصلب لمكافحة الجائحة وأن تكثف العمل لمكافحتها لجين انتهاء أزمة الصحة العالمية”.

وقال محللون إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية استخدمت الجائحة لتشديد القيود الاجتماعية فإن إعلانها النصر قد يكون تمهيدا لعودة التجارة التي عرقلها إغلاق الحدود وغيرها من القيود.

    المصدر :
  • رويترز

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