كيم لبوتين: أعتقد أننا سنجري حواراً مفيداً جداً

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انطلقت القمة التي تجمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيره الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، الخميس، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقال فلاديمير بوتين لكيم يونغ أون، إنه يدعم الجهود الحالية لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية، كما أنه يريد تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف في مستهل أول قمة بينهما في أقصى الشرق الروسي “أنا على ثقة بأن زيارتكم اليوم إلى روسيا ستساعدنا في فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وما الذي يمكن لروسيا أن تفعله لدعم العملية الإيجابية التي تجري حاليا”. وأضاف “فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أمامنا الكثير من العمل لتنمية العلاقات الاقتصادية”.

كيم: أتطلع لتعزيز العلاقات مع روسيا

من جانبه، قال زعيم كوريا الشمالية إنه يتطلع لتعزيز “العلاقات التقليدية” مع روسيا.

وأضاف لدى بدء المحادثات في أقصى الشرق الروسي “أعتقد أنه سيكون لقاء مفيدا جدا في تنمية الروابط التاريخية والصداقة بين البلدين، لتصبح أكثر استقرارا وثباتا”.

وقال: “فيما العالم يركز على شبه الجزيرة الكورية أعتقد أننا سنجري حوارا مفيدا جدا”.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك لعقد أول قمة له مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وفق ما أفاد بيان صحافي للكرملين.

هذا وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون الأربعاء، أنه يأمل بقمة “ناجحة ومفيدة” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيم للتلفزيون الروسي في خاسان حيث عبر قطاره إلى داخل روسيا “آمل أن تكون هذه الزيارة ناجحة ومفيدة، وآمل أنه خلال المحادثات سأتمكن من إجراء نقاشات مهمة بشأن حل مسائل في شبه الجزيرة الكورية وبشأن تطوير علاقاتنا الثنائية”.

المصدر وكالات