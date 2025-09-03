كيم لبوتين: تقديم كل مساعدة ممكنة لروسيا هو واجب أخوي على كوريا الشمالية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يغادران بعد اجتماع في بكين، الصين، 3 سبتمبر 2025.

بعد حضورهما العرض العسكري الصيني الضخم في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، وشكره على دعمه الجيش الروسي بالقوات.

في حين أكد كيم أن تقديم كل مساعدة ممكنة لروسيا هو واجب أخوي على كوريا الشمالية، وفق ما نقلت وكالة “تاس”.

كما أكد الزعيم الكوري الشمالي أن “العلاقات بين البلدين تتطور في كل المجالات”.

ويرتبط البلدان بمعاهدة دفاع مشترك أبرمت في عام 2024، ويواجه كل منهما عقوبات دولية كبيرة، والتي فرضت على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا وعلى كوريا الشمالية بسبب برنامجها للأسلحة النووية..

“تعاون أقوى”

وشدد على أن “التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا أصبح أقوى منذ معاهدة 2024”.

من جهته، أوضح بوتين أن جيش كوريا الشمالية شارك في تحرير مقاطعة كورسك الروسية بمبادرة من كيم يونغ أون. وقال: “جنود كوريا الشمالية قاتلوا بشجاعة وبطولة في مقاطعة كورسك، وبلادنا لن تنسى ذلك أبداً”.

كما شدد على أن “روسيا وكوريا الشمالية تكافحان معا ضد النازية الجديدة العصرية”، في تذكير لطالما ردده بوتين للإشارة إلى الحكم في كييف.

يذكر أن بيونغ يانغ كانت أرسلت عام 2024، عمالًا إلى روسيا، التي تفتقر إلى القوى العاملة بسبب الحرب، كما نشرت قوات في كورسك لدعم المجهود الحربي الروسي.

فيما قدرت الولايات المتحدة عدد الجنود الكوريين الشماليين في روسيا بين 11 و14 ألفاً.

وفي 18 يونيو 2024، وقعت روسيا وكوريا الشمالية معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ما أدى إلى إضفاء الطابع الرسمي على معاهدة دفاع وقعت سابقاً بينهما.