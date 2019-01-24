كيم يشيد بترمب: سنثق بطريقة تفكيره الإيجابية

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أشاد زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بالرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعبر عن رضاه عن نتائج المحادثات بين مسؤولي البلدين بشأن قمة ثانية بين الزعيمين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم قال إنه سوف يثق في نهج ترمب، وذلك بعد أسابيع من تحذيره من أن كوريا الشمالية قد تسعى إلى نهج جديد إذا استمرت العقوبات والضغوط الأميركية.

ويشير هذا إلى أن كيم يركز على الاجتماع التالي مع ترمب من أجل تحقيق نتائج.

وأضافت الوكالة: “قال كيم يونغ أون إننا سنثق بطريقة تفكير ترمب الإيجابية، وننتظر بصبر وبنية صادقة، ونتقدم مع الولايات المتحدة خطوة بخطوة صوب الهدف الذي ينبغي أن يحققه البلدان”.

وعبر كيم عن “قدر كبير من الرضا” بعد تلقي رسالة “عظيمة” من ترمب وإفادة بنتائج المفاوضات من الوفد الكوري الشمالي، الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي. كما أمر باستعدادات من أجل القمة الثانية بين الجانبين، وفق الوكالة.

وكان البيت الأبيض قد ذكر الأسبوع الماضي أن قمة ثانية بين ترمب وكيم ستعقد أواخر فبراير/شباط دون أن يحدد مكانها.

المصدر: سول – رويترز