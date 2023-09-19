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كينيا تمدد اتفاق توريد النفط مع ثلاث شركات بمنطقة الخليج

منذ 8 دقائق
محطة وقود في كينيا

محطة وقود في كينيا

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قال دانييل كيبتو رئيس هيئة تنظيم الطاقة في كينيا، الثلاثاء، إن بلاده مددت أجل اتفاق لتوريد النفط مع ثلاث شركات في منطقة الخليج حتى ديسمبر كانون الأول 2024.

ودخلت كينيا اتفاقا مع أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في وقت سابق من العام في محاولة لإدارة الطلب على الدولار.

وتحاول كينيا السيطرة على أسعار الوقود متواصلة الارتفاع، التي تعد حاليًا الأعلى بين دول شرق أفريقيا، من خلال إقرار دعمًا ماليًا لأسعار الديزل.

ويرى مسؤولو هيئة الطاقة والنفط في كينيا أن وزارة الخزانة تحتاج 10 مليارات شلن خلال شهر مارس/آذار الماضي، و15 مليار شلن أخرى في أبريل/نيسان الجاري؛ للحفاظ على استقرار أسعار الوقود.

    المصدر :
  • رويترز

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