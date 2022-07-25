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كينيا.. مقتل نحو 24 شخص إثر سقوط حافلة عن جسر وتحطمها

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 25 - يوليو - 2022 10:50 صباحًا
مدينة مومباسا في كينيا

مدينة مومباسا في كينيا

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في حادثة مؤسفة، لقي نحو 25 شخصا مصرعهم في كينيا إثر سقوط حافلة عن جسر وتحطمها في أحد الأودية، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

فقد أفادت وسائل إعلام كينية، الاثنين، أن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في وسط كينيا عندما انحرفت حافلتهم عن جسر وسقطت في وادي نهر، في مقاطعة ثاراكا نيثي.

وذكرت صحيفتا “ديلي نيشن” و”ستاندرد” أن الحادث وقع مساء الاحد الأحد 24/ يوليو 2022، عندما انحرفت الحافلة المتجهة من ميرو إلى مدينة مومباسا الساحلية قبالة جسر نيثي، وسقطت في واد على عمق 40 مترا.

ونقلت صحيفة ديلي نيشن عن حاكم المقاطعة نوبيرت كومورا قوله “فقدنا 24 شخصا في حادث مروع على جسر نهر نيثي على طريق ميرو – نيروبي السريع”.

ونقلت صحيفة نيشن عن كومورا أن التحقيقات الأولية أظهرت أن خللا في المكابح منع سائق الحافلة من الدوران بشكل صحيح عند منعطف حاد عند الجسر.

وتظهر بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن 4579 شخصا لقوا حتفهم في حوادث الطرق في كينيا عام 2021، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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