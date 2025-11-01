كينيا: مقتل 13 شخصاً على الأقل في انهيار أرضي غرب البلاد بعد أمطار غزيرة

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم في انهيار أرضي وقع فجر السبت بمنطقة الوادي المتصدع في غرب كينيا، عقب هطول أمطار غزيرة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال قائد شرطة مقاطعة إلجيو-ماركويت، بيتر مولينجي، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 19 ناجياً، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وأشار وزير الداخلية كيبشومبا موركومن في بيان إلى أن مروحيات تابعة للجيش والشرطة أُرسلت لدعم عمليات البحث والإنقاذ.

وتتعرض كينيا منذ سنوات لسلسلة من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حصدت أرواح المئات، وسط تحذيرات من أن تغير المناخ يزيد من شدة وتكرار هذه الكوارث.

وفي أوغندا المجاورة، تسببت انهيارات أرضية الأسبوع الماضي في مقتل 13 شخصاً على الأقل، بحسب الصليب الأحمر المحلي.