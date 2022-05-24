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كييف: المعارك في الشرق قد تقرر مصير أوكرانيا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 9:38 مساءً
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أولكسندر موتوزيانيك اليوم الثلاثاء إن المعارك الجارية في شرق أوكرانيا يمكن أن تحدد مصير البلاد.

وبعد ثلاثة أشهر من غزو أوكرانيا، تحاول القوات الروسية محاصرة القوات الأوكرانية في مدينتين على جانبي نهر سيفرسكي دونيتس في شرق أوكرانيا. وقال موتوزيانيك إن القوات الروسية لم تتوقف عن محاولة عبور النهر.

وقال في إفادة تلفزيونية “نحن نشهد الآن المرحلة الأنشط في العدوان الشامل الذي شنته روسيا على بلدنا”.

واضاف “الوضع على الجبهة (الشرقية) صعب للغاية، لأن مصير هذا البلد ربما يتقرر (هناك) الآن”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أشار امس الإثنين، إلى إن “الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة، وينبغي أن نكون مدركين لذلك”.

وأكد زيلينسكي أن “الوضع القتالي الأكثر صعوبة الآن هو في دونباس”، مشيرا بالتحديد إلى بلدات باخموت وبوبسانا وسيفيرودونيتسك الأكثر تضررا.

من جهة أخرى أعلنت ويرة الدفاع الكندية أنيتا أناند الثلاثاء أن بلادها اشترت 20 ألف قذيفة مدفعية من الذخيرة القياسية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي لصالح أوكرانيا، دعما لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.

وتم شراء الذخيرة من الولايات المتحدة مقابل حوالي 98 مليون دولار كندي (76.32 مليون دولار) وسيتم تسليمها قريبا إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين إن حوالي 20 دولة أعلنت عن حزم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا خلال اجتماع افتراضي مع الحلفاء بهدف تنسيق تزويد كييف بالأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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