كييف: الوضع في "باخموت" متوتر لكنه تحت السيطرة

قالت أوكرانيا (الجمعة 21-4-2023) إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد لكن الوضع تحت السيطرة.

وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها المهاجمة تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.

وكتبت ماليار على تطبيق تيليغرام للمراسلات “الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة … تُتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية”.

من جهته، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحفيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبحثون مسألة تزويد أوكرانيا بمزيد من معدات الدفاع الجوي والذخيرة خلال اجتماع لوزراء الدفاع يُعقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا اليوم الجمعة.

وقال أوستن في بداية الاجتماع إن الحلفاء ملتزمون بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر ويرفضون ما وصفه بجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين‭‭ ‬‬الرامية إلى خلق مناطق نفوذ بقوة السلاح.