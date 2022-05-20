كييف تأمر آخر المدافعين عن مصنع آزوفستال بالتوقف عن القتال

أعلن القائد العسكري الأوكراني دينيس بروكوبينكو، الجمعة، في رسالة عبر الفيديو أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، تلقوا أمرًا من كييف بأن “يتوقفوا عن الدفاع عن المدينة”.

وقال بروكوبينكو وهو أحد قادة كتيبة آزوف، إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع، أن “القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود … والتوقف عن الدفاع عن المدينة”.

وقال: “القوميون العالقون في المصنع بدأوا الاستسلام. حاليًا، ألقى 1908 أشخاص السلاح”.

وكان تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، قال إن القادة الروس سيتعرضون لضغوط متزايدة لإعادة توزيع القوات من مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الجنوبية، لتعزيز هجومهم في شرق أوكرانيا، وذلك بعد تضاؤل عدد المدافعين المتحصنين في مصنع ماريوبول للصلب.

وفي تقريرها الاستخباراتي اليومي، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه إذا سقط المصنع، فمن المرجح أن تستخدم روسيا قوات من المدينة لتعزيز العمليات في أماكن أخرى بمنطقة دونباس الصناعية، لكن مدة المقاومة الشديدة ستعقد هذه المناورة أو تطيل أمدها.

يذكر أن مصنع آزوفستال للصلب هو معقل المقاومة الأوكرانية الأخير في مدينة ماريوبول التي تعرضت للتدمير بشكل شبه كامل بفعل القوات الروسية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال، الجمعة، إن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين منذ أسابيع في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.