الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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كييف تتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان

منذ 3 دقائق
صورة قمر صناعي لجزيرة الثعبان الأوكرانية (ماكسار-رويترز)

صورة قمر صناعي لجزيرة الثعبان الأوكرانية (ماكسار-رويترز)

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اتهم الجيش الأوكراني الروس الجمعة، بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي الخميس.

وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني على تلغرام “، نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان”، متهما موسكو بـ”عدم احترام التصريحات التي أدلت بها”.

وكان الجيش الروسي أعلن الخميس أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية “في بادرة حسن نية” بعدما “أتم الاهداف المحددة”، وأضاف زالوجني “الأمر الوحيد الذي يبدو فيه العدو منسجما مع نفسه هو دقته الدائمة في توجيه الضربات”.

وأرفق رسالته بمقطع مصور يظهر طائرة تحلق فوق جزيرة الثعبان وتلقي قنبلتين على الأقل أصابتا هدفهما. ويعقب ذلك تصاعد ألسنة بيضاء في الأجواء تشير إلى استخدام قنابل فوسفورية.

والقنابل الفوسفورية أسلحة حارقة يحظر استعمالها ضد المدنيين ولكن ليس ضد اهداف عسكرية، وذلك بموجب شرعة وقعت العام 1980 في جنيف.

وسبق أن اتهمت كييف موسكو مرارا باستخدام هذه الأسلحة منذ نهاية شباط/فبراير حتى ضد مدنيين، الأمر الذي نفاه الجيش الروسي في شكل قاطع.

وأشاد الجيش الأوكراني الخميس بـ”تحرير منطقة استراتيجية” بعد الإعلان صباح الخميس عن انسحاب قوات موسكو من جزيرة الثعبان في البحر الأسود المحتلة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي.

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