كييف تتوقع دعما اقتصاديا أمريكيا بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024

توقع رئيس الوزراء الأوكراني أن تتلقى أوكرانيا دعما اقتصاديا أمريكيا بقيمة 11.8 مليار دولار في 2024.

وقال دينيس شميهال رئيس وزراء أوكرانيا اليوم الأحد إن الدولة تتوقع الحصول على دعم اقتصادي بقيمة 11.8 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة.

وأضاف شميهال خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف أنه يأمل أن يوافق المشرعون الأمريكيون على المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي طال انتظارها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف اليوم الأحد إن نحو 50 بالمئة من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في المواعيد المحددة.

وأدلى أوميروف بهذا التعليق خلال مؤتمر بثه التلفزيون في كييف بعد يوم واحد من بلوغ الغزو الروسي الشامل عامه الثاني.

وفي سياق متصل، كشف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي ووزير الدفاع رستم أوميروف اليوم الأحد إنهما تفقدا مواقع قيادة قريبة من جبهة القتال لتحليل ساحة المعركة وتعزيز الدفاعات.

ويكابد الجيش الأوكراني لصد القوات الروسية على الجبهة مترامية الأطراف مع مرور عامين على بداية الغزو الروسي الشامل.

وقال سيرسكي في منشور على تطبيق تيليجرام مرفقا بصور للقائه وأوميروف مع قيادات عسكرية “أجرينا تحليلا للوضع الحالي بالتفصيل وناقشنا الخطوات الإضافية اللازمة، وفي مقدمتها حماية القوات من الطائرات المسيرة والغارات بالقصف الجوي بالإضافة إلى تعزيز مناطق معينة من الجبهة”.

وأضاف سيرسكي، الذي لم يذكر موعد الزيارة، أن “الوضع معقد ويتطلب مراقبة مستمرة”.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية استولت الأسبوع الماضي على مدينة أفدييفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في شرق أوكرانيا بعد هجوم استمر لشهور، وإنها تضغط في عدة مناطق أخرى على الجبهة.