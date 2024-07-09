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كييف تثبت تورط روسيا في قصف مستشفى أطفال بصاروخ كيه.إتش-101

9 - يوليو - 2024
مستشفى أوماتديت للأطفال الذي تضرر خلال الهجمات الصاروخية الروسية في كييف - رويترز

مستشفى أوماتديت للأطفال الذي تضرر خلال الهجمات الصاروخية الروسية في كييف - رويترز

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قدم جهاز أمن الدولة الأوكراني أدلة جديدة اليوم الثلاثاء قال إنها تثبت أن مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف أُصيب بشكل مباشر بصاروخ كروز روسي من طراز كيه.إتش-101.

وقال على تلغرام “استنتاجات الخبراء لا لبس فيها.. كانت ضربة مباشرة”.

ونشر الجهاز صورا لجزء من حطام محرك صاروخي قالت إنه عثر عليه في الموقع.

وأضاف أن تحليل المسار وطبيعة الضرر الناجم يثبت أن الضربة كانت مباشرة.

وقال مسؤولون إن روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى يوم أمس الاثنين في هجوم نادر خلال ساعات النهار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في مناطق مختلفة بالبلاد وإصابة مستشفى رئيسي للأطفال.

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    المصدر :
  • رويترز

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