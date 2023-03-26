كييف تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمواجهة خطط بوتين النووية

وجهت وزارة الخارجية الأوكرانية (الأحد 26-3-2023) انتقادات لاذعة لخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء ودعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمواجهة التهديد المحتمل.

وقالت الوزارة في بيان “تؤكد روسيا مجددا عجزها المستمر عن أن تكون ممتلكة لأسلحة نووية كوسيلة ردع ووقاية من الحرب وليس كأداة للتهديدات والترهيب”.

من جهته قال أوليكسي دانيلوف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء سيزعزع استقرار تلك الدولة، واتهم موسكو باحتجاز مينسك “رهينة”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القرار أمس السبت في تحذير لحلف شمال الأطلسي من مغبة دعمه العسكري لأوكرانيا وفي تصعيد للمواجهة مع الغرب.

وعلى الرغم من أن الخطوة كانت متوقعة إلى حد ما وحديث بوتين عن أنها لن تنتهك تعهدات بلاده المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية، لكنها أكثر المؤشرات صراحة على الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 13 شهرا.

وقال أوليكسي دانيلوف عن الأمر إنه “خطوة صوب زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة” مضيفا أنها تعظم ما وصفه بمستوى “المفاهيم السلبية والرفض الشعبي” لروسيا وبوتين داخل المجتمع في روسيا البيضاء.

وكتب على تويتر “لقد أخذ الكرملين روسيا البيضاء رهينة نووية”.