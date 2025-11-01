كييف تقول أن قواتها صامدة في بوكروفسك وموسكو تشير للاقتراب من حصارها

أفراد من عناصر الجيش الأوكراني في بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك. رويترز

قال قائد الجيش الأوكراني اليوم السبت إن قواته لا تزال صامدة في مدينة بوكروفسك المحاصرة شرق البلاد والتي قالت موسكو إن قواتها تطوقها أخيرا في تحرك لتضييق الخناق عليها بعد قتال مستمر منذ أكثر من عام.

وتحاول روسيا منذ منتصف 2024 السيطرة على بوكروفسك، التي توصف بأنها بوابة مقاطعة دونيتسك، في حملتها للسيطرة على كامل المقاطعة الأوكرانية التي تقول إنها ضمتها إلى أراضيها. لكن المدينة التي كان يقطنها 70 ألف شخص قبل الحرب دُمرت بالكامل وهجرها سكانها.

وستمثل السيطرة على بوكروفسك أهم مكسب تحققه روسيا على الأرض داخل أوكرانيا منذ سيطرتها على مدينة أفدييفكا المدمَرة في أوائل 2024 بعد واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب.

وتحقق روسيا منذئذ مكاسب مطردة لكنها بطيئة في القتال العنيف على امتداد خط المواجهة البالغ طوله ألف كيلومتر، ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين قتلوا. وتقول كييف إن القتال المكلف متوقف إلى حد كبير وخسائرها على الأرض هامشية، وتقول موسكو إنها لا تزال تحقق مكاسب مهمة.

* “نسيطر على بوكروفسك”

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي على فيسبوك “نسيطر على بوكروفسك… لا تزال العملية الشاملة لتدمير قوات العدو وطردها من بوكروفسك مستمرة”.

ويقول مسؤولون روس إن السيطرة على بوكروفسك وكوستيانتينيفكا الواقعة إلى الشمال الشرقي منها منح موسكو جبهة للتقدم شمالا نحو أكبر مدينتين ما زالتا تحت سيطرة أوكرانيا في دونيتسك، وهما كراماتورسك وسلوفيانسك.

وتحدث المسؤولون الروس عن تحقيق تقدم متزايد في محيط بوكروفسك في الأيام القليلة الماضية. ولم يتسن لرويترز التحقق من روايات ساحة المعركة في ضوء قيود من الطرفين تحول دون الوصول إليها.

وتظهر (ديب ستيت)، وهي خريطة أوكرانية لخط المواجهة تم إعدادها بتجميع البيانات من صور مفتوحة المصدر، أن القوات الروسية تسيطر بالكامل على جزء صغير جنوب المدينة، في حين لا يزال معظم المناطق المتبقية منها مظللة كمنطقة رمادية لا يسيطر عليها أي من الطرفين بشكل كامل.

وقالت قناة (زفيزدا) التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الأوكرانية بدأت في إلقاء السلاح داخل بوكروفسك، ونشرت مقطع فيديو لرجلين قالت إنهما جنديان أوكرانيان استسلما. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع أو تحديد مكان أو توقيت تصويره.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إنها أنزلت قوات خاصة في بوكروفسك بطائرة هليكوبتر في مهمة لوقف التقدم الروسي. وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها قتلت جميع أفراد فريق القوات الخاصة الأوكرانية البالغ عددهم 11 فردا.

ونفى مسؤول عسكري أوكراني، تحدث شريطة عدم كشف هويته، مقتل أفراد القوات الخاصة وقال إن العملية مستمرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة وحدة أوكرانية للهروب من هريشين شمال غربي بوكروفسك. وتكتسب المعارك حول هريشين أهمية إذ تشير إلى اقتراب القوات الروسية من قطع خطوط الإمداد الأوكرانية إلى بوكروفسك.

وقال الجيش الأوكراني إن الوضع في بوكروفسك “لا يزال صعبا ومتغيرا” لكن الجيش “تمكن من تحسين وضعه التكتيكي في عدة أحياء من المدينة”.

وتريد روسيا السيطرة على منطقة دونباس بأكملها التي تضم مقاطعتي لوجانسك ودونيتسك. ولا تزال أوكرانيا تسيطر على حوالي 10 بالمئة من دونباس وهي منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع تقريبا في غرب دونيتسك.