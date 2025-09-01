كييف تنتقد إعلان قمة شنغهاي لعدم تطرقه إلى حرب روسيا في أوكرانيا

نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانا على موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين وجهت فيه انتقادات لإعلان قمة منظمة شنغهاي للتعاون بسبب عدم تطرقه إلى الحرب التي تشنها روسيا في كييف.

وقالت الوزارة “من المدهش أن أعنف حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية لم تُدرج في مثل هذه الوثيقة المهمة والأساسية”.

وشدد البيان الختامي في قمة قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية، الاثنين، على رفض الدول الأعضاء “التدابير القسرية أحادية الجانب، بما في ذلك التدابير الاقتصادية التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وغيره من قواعد القانون الدولي ومبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية”، مؤكداً أهمية إنشاء مصرف التنمية لمنظمة شنغهاي، بينما أعرب القادة عن “قلقهم العميق” إزاء التصعيد المستمر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة.

وأكدت الدول الأعضاء في “إعلان تيانجين” على ضرورة توسيع التبادلات والتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها، وإطلاق مبادرة لتطوير اتفاقية بشأن تيسير التجارة ضمن منظمة شنغهاي للتعاون، وإعداد وتوقيع اتفاقية لإجراءات بناء الثقة في المجال العسكري.

كما جددت دول منظمة شنغهاي للتعاون، تأكيدها على “مواصلة العمل المشترك لتعزيز أنشطة مكافحة الإرهاب، ومنع انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والتعصب الديني والقومية العدوانية والتمييز العرقي”.