كييف تنفي اتهام بلاروسيا: روسيا تخطط لاستفزازنا

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية الأحد أن بيلاروسيا استدعت السفير الأوكراني لديها لتسليمه مذكرة “تزعم” فيها أن كييف تخطط لشن هجوم على أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو القول نفى اتهام بيلاروسيا لبلاده.

فقد قال إننا “لا نستبعد أن يكون تسليم المذكرة الدبلوماسية جزءا من خطة روسيا للقيام لاستفزاز أوكرانيا ثم توجيه الاتهام لها”.

كما حثت وزارة الخارجية الأوكرانية الشعب البيلاروسي على تجاهل هذه المزاعم، مشيرة إلى أن أوكرانيا لم تتعد قط على أراض أجنبية وتلتزم بالأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أنه يتعين على السلطات في بيلاروسيا التوقف عن تلبية رغبات الكرملين والتوقف الفوري عن تقديم الدعم لروسيا في تنفيذ عدوانها على أوكرانيا.

يشار إلى أن بيلاروسيا تعتبر حليفاً استراتيجياً لموسكو، كما أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، المقرب من الكرملين بشكل لصيق، كان أعلن منذ بداية الصراع وقوفه إلى جانب روسيا، إلا أنه دعا في الوقت عينه إلى خفض التصعيد، عبر وقف إمداد الغرب لكييف بالسلاح.

كما عمد إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية قبيل أيام قليلة من انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.