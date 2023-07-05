كييف تُدمّر تشكيلًا عسكريًا روسيًا.. وموسكو تتصدّى لهجمات في دونيتسك

في يوم جديد من القتال الشرس الذي تشهده الجبهات، أعلن الجيش الأوكراني تدمير “تشكيل” عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي، حيث أفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية عن مقتل مدني وإصابة العشرات في هجمات شنتها كييف.

وقال بيان للقوات المسلحة الأوكرانية، صدر في وقت متأخر الثلاثاء، إنه “نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة مؤقتًا”.

وصرّح دنيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الذي نصّبته روسيا، بأنّ القوات الأوكرانية شنت “هجمات شرسة” على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا.

هذا وذكرت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية أنّ رجلا قُتل وأصيب 36 مدنيًا “بجروح متفاوتة الخطورة” نتيجة الهجمات الأوكرانية. أما وكالة “تاس” الروسية للأنباء فقد أوردت نقلًا عن مسؤولين في دونيتسك أنّ 9 مرافق للرعاية الصحية تضررت من جراء القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية.

بالمقابل، أفاد رئيس مركز الإعلام لمجموعة “فوستوك” أوليغ تشيخوف، صباح اليوم الأربعاء، أنّ القوات الروسية تصدت لهجمات من قبل اثنين من الألوية وكتيبة من القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال تشيخوف لوكالة “سبوتنيك”: “على الاتجاه الجنوبي لدونيتسك، قامت وحدات مجموعة “فوستوك” بصد هجوم لاثنين من الألوية الأوكرانية شمالاً من مدينة أوروجايني. وتم تدمير اثنين من السيارات والقوات الأوكرانية. كما تم صد هجوم لكتيبة من العدو في منطقة ماكاروفكا”.

وأضاف أن قوات المدفعية قامت بتدمير حاملة جند مع الجنود في منطقة نوفوميخايلوفكا، وأنّ طائرات الجيش هاجمت مواقع تجمع قوات أوكرانية في مناطق ماكاروفكا، وأوروجايني وليفادني.

وهاجمت قوات الطيران تابعة للجيش الروسي دبابات ومدرعات مشاة في منطقة مالايا توكماتشكا، وشنت ضربات نارية على تجمعات قوات أوكرانية في منطقتي نوفودانيلوفكا وبياتيهاتوك، وفقًا لتشيخوف.

وفي اتجاه زابوريجيا، دمرت قوات المدفعية مدفعيتي هاون مجرورتين في مناطق برييوبجينكا ولوكيانوفسكو، بالإضافة إلى محطة مكافحة التشويش الإلكتروني في منطقة نوفودانيلوفكا.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّ روسيا تخطّط لـ”استفزازات خطيرة” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعيد تبادل كييف وموسكو اتهامات بالتخطيط لعملية ما في المنشأة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا.

وكان الجيش الأوكراني قد حذّر في وقت سابق الثلاثاء من “احتمال التحضير لعملية استفزازية على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة في المستقبل القريب”.