كييف: روسيا استولت على ثاني أكبر محطة للطاقة في أوكرانيا

قال كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن القوات الروسية استولت على ثاني أكبر محطة للطاقة في البلاد مشيرا إلى أن موسكو تقوم بعملية “إعادة انتشار شاملة” لقواتها في ثلاث مناطق جنوبية.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في مقابلة نشرت على موقع يوتيوب “لقد حققوا تقدما تكتيكيا محدودا. لقد استولوا على فولهيرسك”.

وكانت القوات المدعومة من روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن الاستيلاء على محطة فولهيرسك لتوليد الكهرباء في جنوب شرق أوكرانيا، وهي محطة تعمل بالفحم وتعود إلى الحقبة السوفياتية.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة قدمت عرضا “مهما” لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين.

وأكد بلينكن للصحفيين “وضعنا مقترحا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقلين أميركيين اثنين”.

وكشف وزير الخارجية الأميركي الأربعاء أنه سيتحدث قريبا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأميركية أنه سيحصر المحادثة بأولويات من بينها الإفراج عن موقوفين أميركيين، وأن المحادثة الهاتفية “في الأيام القادمة” مع لافروف “لن تكون للتفاوض بشأن أوكرانيا”.