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كييف: روسيا تشتري محطات ستارلينك عبر "دول عربية"

منذ ساعة واحدة
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وجهت أوكرانيا اتهاما لروسيا بأنها تشتري محطات ستارلينك في “دول عربية”، وفق وكالة رويترز.

وقالت المخابرات الحربية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية تشتري محطات لخدمة ستارلينك للإنترنت في “دول عربية” لاستخدامها في ساحة المعركة.

ومثلت الخدمة المملوكة لإيلون ماسك شريانا حيويا لاتصالات ساحة المعركة في كييف، لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن القوات الروسية زادت اعتمادها على الخدمة خلال غزوها المستمر منذ عامين تقريبا.

ونشرت المديرية الرئيسية للمخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية ما قالت إنه تسجيل صوتي لجنديين روسيين يناقشان خططا لشراء خطوط إنترنت ستارلينك من مقدمي خدمات عرب مقابل نحو 200 ألف روبل (2200 دولار) لكل منهما.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام “دولة روسيا المعتدية تشتري معدات اتصالات، بما في ذلك خطوط الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك، لاستخدامها في الحرب من دول عربية”.

وقال أندريه يوسوف المتحدث باسم المديرية الرئيسية للمخابرات أمس الاثنين لرويترز إن القوات الروسية تشتري المحطات من خلال دولة ثالثة غير محددة.

وقالت ستارلينك إنها لا تتعامل مع روسيا ولا تعمل على الأراضي الروسية. وقال الكرملين إن المحطات غير معتمدة للاستخدام في روسيا ولم يتم تزويدها بها رسميا، وبالتالي لا يمكن استخدامها.

    المصدر :
  • رويترز

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