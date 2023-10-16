كييف: روسيا شنت هجمات بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا الليلة الماضية

أوكرانيا تستعرض عتادًا روسيًا مدمرًا في كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و12 طائرة مسيرة محملة بالذخيرة صوب أوكرانيا في هجوم شنته الليلة الماضية مع أنباء من مسؤولين عن قصف مدفعي وضربات جوية.

وقالت القوات الجوية إن الصواريخ، التي اسقطت اثنين منها، كانت تستهدف مناطق شمالية وشرقية فيما أُطلقت المسيرات، التي جرى اسقاط 11 منها، باتجاهات متعددة مع تركيز خاص على غرب أوكرانيا.

وقال فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا الشرقية إن المنطقة هوجمت بطائرات مسيرة وصواريخ وإن ثلاثة مدنيين نقلوا إلى المستشفى.

وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل “لحسن الحظ، لم تصب بنية تحتية مدنية أو حيوية. لكن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بعدة منازل خاصة”.

من جانبه، قال حاكم منطقة زابوريجيا إن روسيا شنت أيضا قصفا مدفعيا وضربات جوية على المنطقة مما ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية وبنى تحتية وأدى لإصابة امرأة مسنة.