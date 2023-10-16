الأثنين 1 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 16 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كييف: روسيا شنت هجمات بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا الليلة الماضية

منذ 32 دقيقة
أوكرانيا تستعرض عتادًا روسيًا مدمرًا في كييف

أوكرانيا تستعرض عتادًا روسيًا مدمرًا في كييف

A A A
طباعة المقال

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين أن روسيا أطلقت خمسة صواريخ و12 طائرة مسيرة محملة بالذخيرة صوب أوكرانيا في هجوم شنته الليلة الماضية مع أنباء من مسؤولين عن قصف مدفعي وضربات جوية.

وقالت القوات الجوية إن الصواريخ، التي اسقطت اثنين منها، كانت تستهدف مناطق شمالية وشرقية فيما أُطلقت المسيرات، التي جرى اسقاط 11 منها، باتجاهات متعددة مع تركيز خاص على غرب أوكرانيا.

وقال فيليب برونين حاكم منطقة بولتافا الشرقية إن المنطقة هوجمت بطائرات مسيرة وصواريخ وإن ثلاثة مدنيين نقلوا إلى المستشفى.

وكتب على تطبيق تيليجرام للتراسل “لحسن الحظ، لم تصب بنية تحتية مدنية أو حيوية. لكن حطام الصواريخ ألحق أضرارا بعدة منازل خاصة”.

من جانبه، قال حاكم منطقة زابوريجيا إن روسيا شنت أيضا قصفا مدفعيا وضربات جوية على المنطقة مما ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية وبنى تحتية وأدى لإصابة امرأة مسنة.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من الجيش الإسرائيلي
    طوفان الأقصى
    إسرائيل تعلن عن حصيلة جديدة لرهائنها لدى حماس
    حجاج إيرانيون في سوريا
    حتى إشعار آخر.. إيران توقف جميع رحلات الحج إلى سوريا!
    بنيامين نتنياهو
    طوفان الأقصى
    محللون إسرائيليون: "طوفان الأقصى" هو بداية سقوط نتنياهو

    الأكثر قراءة

    إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
    صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
    قوات اليونيفيل عند الحدود الجنوبية للبنان
    تقرير هام لصحيفة روسية يكشف استعدادات إسرائيل وحزب الله.. هل اقتربت الحرب فعلاً؟
    عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
    جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين