كييف: لا سلام قبل انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 24-2-2023) إن أي خطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا لا بد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991.

وقال ميخايلو بودولياك المستشار السياسي لزيلينسكي تعليقاته بعدما قدمت الصين خطة في 12 نقطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكان يشير إلى حدود أوكرانيا في وقت تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991.

وكتب بودولياك عبر تويتر “أي ‘خطة سلام‘ تتضمن وقف إطلاق النار فقط وبالتالي ترسيم حدود جديدة ومواصلة احتلال الأراضي الأوكرانية لا تستهدف السلام، ولكن تجميد الحرب، وهزيمة أوكرانية، والمراحل المقبلة من الإبادة الجماعية على يد روسيا”.

وأضاف “موقف أوكرانيا معروف، انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991”.

عام على الحرب

أحيا الأوكرانيون اليوم الجمعة ذكرى ذويهم الذين سقطوا في الحرب وتعهدوا بمواصلة القتال لتحقيق النصر، بينما قالت روسيا إن قواتها تحقق مكاسب في الشرق، وذلك مع دخول الغزو عامه الثاني دون أن تلوح نهاية له في الأفق.

وفي مراسم أقيمت في ساحة سانت صوفيا بكييف، منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ميداليتين لجندي يستخدم عكازين وأم قتل ابنها. وجاهد لحبس دموعه عندما عزفت فرقة النشيد الوطني.

وقال زيلينسكي في خطاب أذاعه التلفزيون “لقد أصبحنا أسرة واحدة. لم يعد هناك غرباء بيننا… فتح الأوكرانيون منازلهم وقلوبهم لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب”.

وأضاف “نقاوم كل التهديدات والقصف والقنابل العنقودية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة الانتحارية وانقطاع التيار الكهربائي والبرد. نحن أقوى من ذلك. لم نُهزم. وسنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام”.