كييف: لا نعتزم تمديد اتفاق لنقل الغاز الروسي

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد أنها لا تعتزم تمديد اتفاق مدته خمس سنوات مع شركة جازبروم الروسية يتعلق بعبور الغاز الروسي إلى أوروبا أو التوقيع على اتفاق آخر.

وعلى الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، لا يزال الغاز الروسي يُنقل عبر البلاد إلى أوروبا حيث تعمل الدول على استبدال الوقود من المنشأ الروسي بإمدادات بديلة وطاقة متجددة.

وبموجب اتفاق أبرمته موسكو وكييف في عام 2019، تدفع روسيا أموالا لأوكرانيا مقابل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها. وينقضي أجل هذا الاتفاق في نهاية ديسمبر كانون الأول 2024.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو “أستطيع تأكيد أننا لا نعتزم الدخول في أي اتفاقات إضافية أو تمديد هذا الاتفاق (الحالي)”. وقالت موسكو إنها ستستخدم طرقا بديلة والغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا في حالة عدم تمديد أوكرانيا اتفاق خط الأنابيب.

وكان قد نُقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يناير كانون الثاني قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.