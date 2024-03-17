الأحد 7 رمضان 1445 ﻫ - 17 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كييف: لا نعتزم تمديد اتفاق لنقل الغاز الروسي

منذ 6 دقائق
الغاز الروسي (تعبيرية)

الغاز الروسي (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد أنها لا تعتزم تمديد اتفاق مدته خمس سنوات مع شركة جازبروم الروسية يتعلق بعبور الغاز الروسي إلى أوروبا أو التوقيع على اتفاق آخر.

وعلى الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، لا يزال الغاز الروسي يُنقل عبر البلاد إلى أوروبا حيث تعمل الدول على استبدال الوقود من المنشأ الروسي بإمدادات بديلة وطاقة متجددة.

وبموجب اتفاق أبرمته موسكو وكييف في عام 2019، تدفع روسيا أموالا لأوكرانيا مقابل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر شبكة خطوط الأنابيب الخاصة بها. وينقضي أجل هذا الاتفاق في نهاية ديسمبر كانون الأول 2024.

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو “أستطيع تأكيد أننا لا نعتزم الدخول في أي اتفاقات إضافية أو تمديد هذا الاتفاق (الحالي)”. وقالت موسكو إنها ستستخدم طرقا بديلة والغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا في حالة عدم تمديد أوكرانيا اتفاق خط الأنابيب.

وكان قد نُقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في يناير كانون الثاني قوله إن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف على منطقة بيلغورود الروسية - أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
عشرات الإصابات وقتيل في قصف أوكراني لمنطقة بيلغورود الروسية
أسواق الأسهم الخليجية
قبل اجتماع المركزي الأمريكي.. الحذر يشوب أسواق الأسهم الخليجية
احتجاجات في روسيا -أرشيفية
تحقيقا لرغبة نافالني.. آلاف الروس يشاركون في احتجاج سلمي

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"