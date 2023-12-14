كييف: مقتل شخص في هجوم روسي بطائرات مسيرة جنوب أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

أفاد مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس، أن روسيا شنت هجوما على مناطق في جنوب أوكرانيا خلال الليل بواسطة 42 طائرة مسيرة وستة صواريخ مما أسفر عن مقتل مدني وإلحاق أضرار بمستودعات للحبوب قرب نهر الدانوب.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن مقتل المدني حدث جراء ضربة صاروخية ليلية على منطقة خيرسون دمرت منشأة طبية ومنزلا خاصا ومرأبا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط 41 من أصل 42 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد 136/131 أُطلقت خلال الليل، معظمها في منطقة أوديسا.

وقال الجيش إن حطام الطائرات المسيرة التي سقطت ألحق أضرارا بأكثر من 12 مبنى في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود وأصاب 11 مدنيا بجراح، بينهم ثلاثة أطفال.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا للتلفزيون الأوكراني “بعد الانتهاء من قصف أوديسا، توجهت الطائرات المسيرة لمنطقة الدانوب وألحقت أضرارا بالمستودعات التي بها حبوب”.

وتدير أوكرانيا عدة موانئ صغيرة على نهر الدانوب. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا هاجمت البنية التحتية للموانئ في منطقة الدانوب وإن الحطام دمر مستودعات منشأتين لتخزين الحبوب.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير. كما لم يصدر تعليق فوري من جانب روسيا.