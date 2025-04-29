كييف: مقتل طفلة في هجوم روسي بطائرات مسيرة بوسط أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إن هجمات روسية بطائرات مسيرة أدت إلى مقتل طفلة تبلغ 12 عاما في وسط أوكرانيا وإصابة ثلاثة أشخاص في العاصمة كييف الليلة الماضية.

وذكرت خدمة الطوارئ الأوكرانية أن طائرة مسيرة ضربت مبنى سكنيا في منطقة ساماريفسكي في منطقة دنيبروبيتروفسك وسط البلاد.

وأضافت الخدمة أن السكان انتشلوا الفتاة من تحت الأنقاض، لكنها توفيت في طريقها إلى المستشفى. ونشرت الخدمة صورا لعمال الطوارئ وهم يبحثون بين الأنقاض.

ولم يصدر أي تعليق من روسيا على الهجمات. وتنفي موسكو استهداف المدنيين في الحرب التي تشنها لغزو أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تطبيق تيليجرام “نشر الجيش الروسي مجددا طائرات مسيرة على نطاق واسع في المنطقة”، مضيفا أن طفلة تبلغ ستة أعوام وشخصين بالغين أصيبوا في الهجوم.

وأضاف أن سلاح الجو أسقط سبع طائرات مسيرة في المنطقة.

وقال مسؤول محلي إن امرأة أخرى تبلغ 47 عاما أصيبت في مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبيتروفسك أيضا.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا هاجمت البلاد بإطلاق 100 طائرة مسيرة الليلة الماضية، مضيفا أن وحداته أسقطت 37 منها.