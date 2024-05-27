كييف: مقتل مدنيين اثنين في هجوم روسي جنوب أوكرانيا

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن مدنيين اثنين قُتلا وأُصيب خمسة آخرون في هجوم روسي على منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا الاثنين.

وأضافت عبر تيليغرام “نتيجة لهجوم صاروخي على (بلدة) سنيهوريفكا بعد ظهر اليوم، شب حريق في مقهى ومعرض لبيع السيارات ومتجر لخدمة إصلاح الإطارات فيما ألحقت موجة انفجارية أضرارا بمغسلة سيارات ذاتية الخدمة”.

وتابعت القول “وجدنا جثتين خلال مهمة إزالة الحطام”.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن القوات الروسية أسقطت على أوكرانيا نحو 3200 قنبلة موجهة هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مدريد أن الجيش الأوكراني ليس لديه ما يكفي من صواريخ الدفاع الجوي لمنع روسيا من إسقاط آلاف القنابل شهريا.

وفي آخر المستجدات قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين 27\4\2024 إن قواتها سيطرت على قريتين في أوكرانيا.

والقريتان هما إيفانيفكا بمنطقة خاركيف ونيتايلوفه في دونيتسك.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.