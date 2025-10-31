كييف: مهاجمة روسيا لأوكرانيا بصاروخ كروز دفع ترامب للانسحاب من معاهدة نووية

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن روسيا هاجمت بلاده في الشهور القليلة الماضية بصاروخ كروز، الذي دفع تطويره سرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانسحاب من معاهدة مع موسكو للحد من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وتعد تصريحات الوزير أول تأكيد على أن روسيا استخدمت الصاروخ 9إم729 الذي يطلق من الأرض في القتال بأوكرانيا أو في أي مكان آخر.

وقال مسؤول أوكراني كبير آخر لرويترز إن روسيا أطلقت الصاروخ على أوكرانيا 23 مرة منذ أغسطس آب. وذكر أن أوكرانيا سجلت أيضا إطلاق روسيا الصاروخ 9إم729 مرتين في عام 2022.

وتسبب الصاروخ 9إم729 في انسحاب الولايات المتحدة في عام 2019 من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. وقالت واشنطن إن الصاروخ ينتهك المعاهدة ويمكنه التحليق لمسافة تتجاوز الحد المسموح به وهو 500 كيلومتر، لكن روسيا نفت ذلك.

ووفقا لموقع (ميسايل ثريت) الإلكتروني التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يصل مدى الصاروخ، الذي يمكن أن يحمل رأسا نووية أو تقليدية، إلى 2500 كيلومتر.

وقال مصدر عسكري إن الصاروخ 9إم729 الذي أطلقته روسيا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول حلق لمسافة 1200 كيلومتر حتى ارتطم في أوكرانيا.

وذكر سيبيها في تصريحات مكتوبة أن “استخدام روسيا للصاروخ 9إم729 المحظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ضد أوكرانيا في الشهور الماضية يدل على أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يحترم الولايات المتحدة وجهود الرئيس ترامب الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا”.

وقال لرويترز إن أوكرانيا تؤيد مقترحات ترامب للسلام، وإنه يتعين ممارسة أقصى درجات الضغط على روسيا لدفعها إلى السلام.

وأضاف أن تعزيز قوة أوكرانيا النارية بعيدة المدى سيساعد في إقناع روسيا بإنهاء الحرب.

وطلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة تزويدها بصواريخ توماهوك بعيدة المدى التي لم تكن محظورة بموجب المعاهدة لأنها كانت تطلق من البحر فقط في ذلك الوقت. وتقول روسيا إن هذا سيكون تصعيدا خطيرا.

وقال محللون عسكريون من الغرب إن استخدام روسيا للصاروخ 9إم729 يوسع ترسانتها من الأسلحة بعيدة المدى لضرب أوكرانيا، ويتماشى مع نمط إرسالها إشارات تهديد لأوروبا في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تسوية سلمية.

واختبرت روسيا صاروخ كروز بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية الأسبوع الماضي. وقالت يوم الأربعاء إنها اختبرت الطوربيد بوسيدون الذي يعمل أيضا بالطاقة النووية.

ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة عن استخدام روسيا للصاروخ 9إم729. وأمر ترامب الجيش الأمريكي أمس الخميس باستئناف اختبار الأسلحة النووية، مشيرا إلى “برامج دول أخرى للتجارب”.