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كييف: نحرز تقدما في اتفاقية المعادن مع واشنطن

منذ 4 دقائق
وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو

وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو

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قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو اليوم الخميس إن كييف وواشنطن أحرزتا تقدما فيما يتعلق باتفاقية المعادن لكن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع الجاري.

ووقع الجانبان قبل أسبوع مذكرة تمثل خطوة أولى نحو إبرام اتفاقية بشأن تطوير الموارد المعدنية في أوكرانيا.

وقال مارشينكو بعد فعالية استضافتها السفارة الأوكرانية في واشنطن “أحرزنا تقدما وفي الوقت الحالي تعمل فرقنا معا على نحو وطيد للغاية”. وأضاف دون الخوض في تفاصيل “لا تزال هناك بعض الأسئلة التي نناقشها”.

وأضاف أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يريد أن تكون مسألة الأصول الروسية المجمدة مشمولة في إطار مناقشات أوسع.

    المصدر :
  • رويترز

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