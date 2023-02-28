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لأسباب امنية.. البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق تيك توك على هواتف موظفيه

منذ 6 دقائق
تيك توك

تيك توك

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قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.

وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى مضيفا أن من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضا على هواتف الموظفين، مما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.

وتنفي بكين مرارا وجود مثل هذه النوايا وتيك توك محظور على الأجهزة المملوكة للحكومة التي يستخدمها موظفو مجلس الشيوخ الأمريكي، واتخذت كندا قرارا مشابها أمس الاثنين 27\2\2023 كما حظرت الهند التطبيق.

    المصدر :
  • رويترز

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