لأول مرة.. إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية (الثلاثاء 13-9-2022) إنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 تستخدمها القوات المسلحة الروسية في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها كييف إسقاط إحدى هذه الطائرات.

وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة، غير أن طهران تنفي ذلك.

ونشرت وزارة الدفاع صورا لما بدا أنه أجزاء من طائرة مسيرة مدمرة وكتب على جانبها كلمة “جيران-2” باللغة الروسية. وبدا أن طرف الجناح يتطابق مع طرف جناح الطائرة شاهد-136.

وقالت الوزارة إن الطائرة المسيرة أُسقطت بالقرب من كوبيانسك، وهي بلدة في منطقة خاركيف استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في الآونة الأخيرة.

في سياق متصل، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية حرر 3800 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ السادس من سبتمبر أيلول.

وقالت ماليار التي كانت تتحدث على الهواء مباشرة في التلفزيون من بلدة بالاكليا التي استعادتها أوكرانيا إن الأراضي المحررة من القوات الروسية تتكون من أكثر من 300 تجمع سكاني ويقطنها نحو 150 ألفا من السكان حاليا.

وقالت ماليار “العملية مستمرة. وهدفها التحرير الكامل لمنطقة خاركيف… نعتقد أن هذا سيحدث في أقرب وقت ممكن”.