لأول مرة.. اليابان تشارك في تدريبات "درع جارودا" العسكرية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، بعد محادثات مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.

كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما الثاني هذا العام، بعد الاجتماع الذي عُقد في أواخر أبريل نيسان، حيث قال كيشيدا إن إندونيسيا “شريك استراتيجي رئيسي لليابان”.

وأضاف أن قوات الدفاع الذاتى اليابانية ستنضم إلى تدريبات “درع جارودا” العسكرية المشتركة التى ستجرى فى إندونيسيا اعتبارا من أول أغسطس آب مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى.

وقالت الولايات المتحدة إن التدريبات السنوية، التي تجرى عادة بين إندونيسيا والولايات المتحدة، ستكون “أكبر بكثير من حيث النطاق والحجم” مقارنة بالأعوام السابقة.

وتأتي مشاركة اليابان في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن وحلفاؤها الإقليميون الجهود لمواجهة قوة الصين المتنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال كيشيدا إن اليابان ستقرض الحكومة الإندونيسية أيضا 43.6 مليار ين (318 مليون دولار) لمشاريع في البنية التحتية ومنع الكوارث.

واحتلت إندونيسيا المرتبة 14 في قائمة أكبر أسواق الصادرات اليابانية في عام 2020، بقيمة 9.2 مليار دولار، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي التي جمعتها رفينيتيف. وبلغ إجمالي صادرات إندونيسيا إلى اليابان 14.5 مليار دولار في ذلك العام.

وزار الرئيس الإندونيسي الصين أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في بكين. وتعهد الزعماء بتوسيع التجارة وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي. (الدولار = 136.9400 ين)