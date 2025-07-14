لأول مرة في تاريخها.. البتكوين تتجاوز الـ123 ألف دولار!

سجلت البيتكوين أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الإثنين، متجاوزة 123,000 دولار للمرة الأولى، في إشارة إلى زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لفئة الأصول هذا الأسبوع.

وبلغت بتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 123153.22 دولار قبل أن تتراجع قليلا وتسجل في أحدث تعاملات 122000 دولار بزيادة 2.4 بالمئة.

يبدأ مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.

ولاقت هذه المطالب صدى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه “رئيس العملات المشفرة” وحث صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع.

وشهدت بتكوين ارتفاعا بنسبة 30 بالمئة منذ بداية العام، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأثارت الكثير من الفوضى.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو ثلاثة بالمئة.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية.