الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة في تاريخ أمريكا.. محجبة تظهر على منصة البيت الأبيض

27 - فبراير - 2021
سميرة فازيلي

سميرة فازيلي

A A A
طباعة المقال

أثار ظهور امرأة محجبة بالإيجاز الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي”، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في سابقة لأول امرأة مسلمة تظهر على منصة البيت البيضاوي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

الامرأة التي ظهرت على منصة البيت الأبيض الخاصة بالإيجاز الصحفي، هي “سميرة فازيلي” التي تشغل منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

وعُرفت المحامية والمختصّة في العلوم الاجتماعية في الأوساط الأمريكية بشكل كبير بعد ظهورها الأول الأربعاء الماضي على منصّة البيت الأبيض، في سابقةٍ تاريخية، وذلك للحديث عن الخُطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

الرئيس الأمريكي “بايدن” عين” فازيلي” نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني؛ لوضع سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي.

وتنحدر فازيلي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وهاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فازيلي ورفيقة فازيلي في السبعينيات من القرن الماضي، من الإقليم إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن “فازيلي” حاصلة على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية هارفارد بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل، لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكلية نفسها.

    المزيد من أخبار العالم

    الشرطة الإيرانية
    سلاح طهران لمساومة الغرب.. توقيف إيرانيين لارتباطهما بفرنسيين
    علم اسكتلندا
    اسكتلندا تحدد موعد الاستفتاء للاستقلال عن بريطانيا
    الروبل الروسي
    لأول مرة منذ 2015.. الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى أمام الدولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟