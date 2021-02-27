لأول مرة في تاريخ أمريكا.. محجبة تظهر على منصة البيت الأبيض

أثار ظهور امرأة محجبة بالإيجاز الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي”، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في سابقة لأول امرأة مسلمة تظهر على منصة البيت البيضاوي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.

الامرأة التي ظهرت على منصة البيت الأبيض الخاصة بالإيجاز الصحفي، هي “سميرة فازيلي” التي تشغل منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

وعُرفت المحامية والمختصّة في العلوم الاجتماعية في الأوساط الأمريكية بشكل كبير بعد ظهورها الأول الأربعاء الماضي على منصّة البيت الأبيض، في سابقةٍ تاريخية، وذلك للحديث عن الخُطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

الرئيس الأمريكي “بايدن” عين” فازيلي” نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني؛ لوضع سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي.

وتنحدر فازيلي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وهاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فازيلي ورفيقة فازيلي في السبعينيات من القرن الماضي، من الإقليم إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن “فازيلي” حاصلة على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية هارفارد بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل، لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكلية نفسها.