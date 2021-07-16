الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة قبول امرأة بالقوات الخاصة في البحرية الأميركية

16 - يوليو - 2021
البحرية الاميركية

البحرية الاميركية

A A A
طباعة المقال

لاول مرة قبلت مديرية العمليات الخاصة في البحرية الأمريكية، التي تضم في صفوفها مجموعة “الفقمات البحرية” الشهيرة، امرأة في صفوفها.

ووصف قائد هذه المديرية الأدميرال هيو هوارد، إنجاز مرؤوسته الجديدة بـ “الاستثنائي”، وأضاف هوارد، في تصريحه، أن عناصر القوارب القتالية، يتمتعون بخبرات في مجال التسلل الخفي في برامج المنظومات المحمية، واستخدام مزيج فريد من المهارات التي تشمل التعامل مع الأسلحة والملاحة والاتصالات اللاسلكية والإسعافات الأولية والهندسة والقفز بالمظلات وتكتيكات العمليات الخاصة.

وفقا لقناة CNN، حاولت 18 امرأة في السابق الانضمام إلى صفوف القوات البحرية الخاصة، من بينهن 14 لم يجتزن الاختبارات الضرورية. ولا تزال ثلاث فتيات منهن في طور التحضير للحصول على السماح اللازم.

    المزيد من أخبار العالم

    بريطانيا تشهد موجات حر غير مسبوقة
    مطالبات للحكومة البريطانية بمواجهة أزمة غلاء المعيشة
    الدولار
    جولدمان ساكس: الأسباب التي تدفع أسعار النفط للارتفاع ما زالت قوية
    من محادثات فيينا النووية
    بعد محادثات غير مباشرة مع واشنطن.. وفد التفاوض الإيراني يعود إلى طهران

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    وزارة الطاقة
    أول تعليق لوزارة الطاقة حول فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية