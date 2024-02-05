لأول مرة منذ أربع سنوات.. "المقاطعة" تُفشل ماكدونالدز في تحقيق المبيعات المستهدفة

أعلنت شركة ماكدونالدز اليوم الاثنين عدم تحقيق المبيعات المستهدفة لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات خلال الربع الماضي متأثرة بضعف نمو المبيعات في أعمالها بالشرق الأوسط والصين والهند.

وشركة الوجبات السريعة العملاقة من بين عدة علامات تجارية غربية شهدت احتجاجات وحملات مقاطعة ضدها بسبب المواقف المؤيدة لإسرائيل في الصراع مع حماس.

وزادت مبيعات العلامة التجارية في الأسواق التنموية الدولية المرخصة من ماكدونالدز 0.7 بالمئة في الربع الماضي، وهو أقل كثيرا من التوقعات بنمو 5.5 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال كريس كمبنسكي الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز الشهر الماضي إن عددا من الأسواق في الشرق الأوسط والبعض الآخر خارج المنطقة تشهد “تأثيرا ملموسا على الأعمال” بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى “معلومات مضللة” حول العلامة التجارية.

وارتفعت مبيعات متاجر ماكدونالدز العالمية 3.4 بالمئة في الربع الرابع، مخالفا التقديرات التي توقعت ارتفاع 4.9 بالمئة. وتمثل نتائج الربع أبطأ نمو في المبيعات منذ نحو ثلاث سنوات.

ورغم تراجع المبيعات، أعلنت الشركة عن ربح معدل قدره 2.95 دولارا للسهم، متجاوزا التقديرات البالغة 2.82 دولارا للسهم.